மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் முன் எச்சரிக்கை நடவடிக்கை: கைகளை 30 வினாடிகள் சோப்பு போட்டு கழுவ வேண்டும் உணவு பாதுகாப்புத்துறை அறிவுரை + "||" + Wash your hands with soap for 30 seconds

கொரோனா வைரஸ் முன் எச்சரிக்கை நடவடிக்கை: கைகளை 30 வினாடிகள் சோப்பு போட்டு கழுவ வேண்டும் உணவு பாதுகாப்புத்துறை அறிவுரை