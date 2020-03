மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளிகள் விடுமுறை குறித்து முதல்-அமைச்சர் நாளை அறிவிப்பார் அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் பேட்டி + "||" + First day of school holidays will be announced tomorrow by Minister KA Sengodayan

பள்ளிகள் விடுமுறை குறித்து முதல்-அமைச்சர் நாளை அறிவிப்பார் அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் பேட்டி