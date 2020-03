மாவட்ட செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தால் நாட்டை விட்டு இஸ்லாமியர்கள் வெளியேற்றப்படுவார்கள் என்பது தவறான பிரசாரம் + "||" + It is false propaganda that Islamists will be expelled from the country under the Citizenship Amendment Act

