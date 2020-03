மாவட்ட செய்திகள்

வழக்கறிஞர் சங்க ஒருங்கிணைப்பு குழுவை சம்மேளனத்துடன் இணைப்பதற்கு வரவேற்பு பொதுக்குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + Welcome to join the Bar Association Co-ordinating Committee Resolution at the General Committee Meeting

வழக்கறிஞர் சங்க ஒருங்கிணைப்பு குழுவை சம்மேளனத்துடன் இணைப்பதற்கு வரவேற்பு பொதுக்குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம்