மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தல் எதிரொலி: பழனி முருகன் கோவிலில் பக்தர்கள் வருகை குறைந்தது + "||" + Corona virus threat echo: At the Palani Murugan Temple The influx of pilgrims was low

கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தல் எதிரொலி: பழனி முருகன் கோவிலில் பக்தர்கள் வருகை குறைந்தது