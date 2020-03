மாவட்ட செய்திகள்

அனைத்து அரசு, தனியார் பஸ்களை தினமும் காலை-இரவில் கிருமி நாசினி மூலம் சுத்தப்படுத்த கலெக்டர் உத்தரவு + "||" + Collector orders to clear all government and private buses daily morning and night with antiseptic

