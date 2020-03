மாவட்ட செய்திகள்

காலமுறை ஊதியம் வழங்கக்கோரி ஊரக வளர்ச்சி உள்ளாட்சித்துறை ஊழியர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் திருவாரூரில் நடந்தது + "||" + Rural development in the city of Tiruvarur was staged by the Rural Development for the payment of periodic pay

