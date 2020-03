மாவட்ட செய்திகள்

கோழிகளின் மூலம் கொரோனா வைரஸ் பரவுவதாக சமூக வலைதளங்களில் தவறான தகவல் பரப்புவோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் பண்ணை உரிமையாளர்கள், கலெக்டரிடம் மனு + "||" + Coronavirus by chickens Misinformation on social networks Farm owners, petition to the Collector

கோழிகளின் மூலம் கொரோனா வைரஸ் பரவுவதாக சமூக வலைதளங்களில் தவறான தகவல் பரப்புவோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் பண்ணை உரிமையாளர்கள், கலெக்டரிடம் மனு