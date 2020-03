மாவட்ட செய்திகள்

Pokeso case against teacher who spoke obscenely to students Civilians struggle to keep the school open

மாணவிகளிடம் ஆபாசமாக பேசிய ஆசிரியர் மீது போக்சோ வழக்கு பள்ளியை திறக்க விடாமல் பொதுமக்கள் போராட்டம்