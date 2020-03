மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுக்க அரசு மருத்துவமனையில் அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டுள்ளது; கலெக்டர் தகவல் + "||" + All precautions have been taken by the Government Hospital to prevent the spread of the corona virus; Collector Information

கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுக்க அரசு மருத்துவமனையில் அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டுள்ளது; கலெக்டர் தகவல்