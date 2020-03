மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் விழிப்புணர்வு நடவடிக்கையாக மூடப்பட்ட கோவிலின் முன்பு நின்று சாமி கும்பிட்ட பக்தர்கள் + "||" + Before the closed temple as a corona virus awareness Devotees stood for prayers

கொரோனா வைரஸ் விழிப்புணர்வு நடவடிக்கையாக மூடப்பட்ட கோவிலின் முன்பு நின்று சாமி கும்பிட்ட பக்தர்கள்