மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை பெரிய கோவிலில் முதல் முறையாக பக்தர்களே இல்லாமல் நந்தியெம்பெருமானுக்கு பிரதோ‌‌ஷ அபிஷேகம் + "||" + Pratiksha anointed to Nandi Nemberman without devotees for first time

தஞ்சை பெரிய கோவிலில் முதல் முறையாக பக்தர்களே இல்லாமல் நந்தியெம்பெருமானுக்கு பிரதோ‌‌ஷ அபிஷேகம்