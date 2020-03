மாவட்ட செய்திகள்

தமிழக எல்லையில் வெளிமாநில வாகனங்கள் தடுத்து நிறுத்தம் எல்லைகள் மூடப்பட்டதால், போலீசார் குவிப்பு + "||" + The police are concentrating as the state of Tamil Nadu banned the blocking of foreign vehicles

