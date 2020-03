மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரசின் தாக்கம்: சுய ஊரடங்கு உத்தரவால் மாவட்டம் வெறிச்சோடியது + "||" + Impact of Coronavirus: district is paralyzed at Self-Curfew Order

கொரோனா வைரசின் தாக்கம்: சுய ஊரடங்கு உத்தரவால் மாவட்டம் வெறிச்சோடியது