மாவட்ட செய்திகள்

ஆரணி பகுதி கிராமங்களுக்கு வெளிநாட்டில் இருந்து திரும்பிய 24 பேரை தனிமைப்படுத்த உத்தரவு + "||" + For the Arany area villages 24 returned from abroad Order to isolate

ஆரணி பகுதி கிராமங்களுக்கு வெளிநாட்டில் இருந்து திரும்பிய 24 பேரை தனிமைப்படுத்த உத்தரவு