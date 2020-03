மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கையில் அனைத்து துறைகளும் இணைந்து பணியாற்ற வேண்டுகோள் + "||" + Request all departments to work together on coronavirus prevention

கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கையில் அனைத்து துறைகளும் இணைந்து பணியாற்ற வேண்டுகோள்