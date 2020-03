மாவட்ட செய்திகள்

தேவை இல்லாமல் யாரும் வெளியே வரக்கூடாது ஊரடங்கை மீறினால் ஓராண்டு சிறை முதல்-அமைச்சர் அறிவிப்பு + "||" + No one can come out without a curfew First-Ministerial Notice

