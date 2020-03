மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பரவாமல் தடுக்க வாகனங்களில் வருபவர்களுக்கு போலீசார் தீவிர பரிசோதனை + "||" + To prevent the spread of coronavirus For those who come in vehicles Intensive examination by the police

கொரோனா வைரஸ் பரவாமல் தடுக்க வாகனங்களில் வருபவர்களுக்கு போலீசார் தீவிர பரிசோதனை