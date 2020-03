மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கு முடியும் வரை சாலையோரத்தில் வசிப்போருக்கு உணவு வழங்க ஏற்பாடு + "||" + Provide food for residents along the roadside until the curfew is over

