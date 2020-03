மாவட்ட செய்திகள்

அத்தியாவசிய பணிகளில் ஈடுபடும் செவிலியர்கள், ஊழியர்களுக்காக 200 பஸ்கள் இயக்கம் - சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகம் நடவடிக்கை + "||" + Engaging in essential tasks For nurses and staff 200 buses in operation - Chennai Municipal Transport Corporation

