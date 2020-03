மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ள நிலையில் வரிசையில் நின்று பொருட்களை வாங்கி செல்லும் பொதுமக்கள் + "||" + The curfew the standing order and the people who buy the goods

