மாவட்ட செய்திகள்

குளித்தலை பகுதியில் , காய்கறி வாங்க வந்த பொதுமக்களுக்கு முக கவசம் வழங்கிய போலீசார் + "||" + kulithalai area, To the public who came to buy vegetables The cops who provided the face shield

