மாவட்ட செய்திகள்

அவசர தேவைக்கு வாகன அனுமதி பெற ஆர்.டி.ஓ., தாசில்தாரிடம் விண்ணப்பிக்கலாம் - கலெக்டர் விஜயகார்த்திகேயன் + "||" + RTO can apply for Dasaltar to get vehicle permit for urgent need - Collector Vijayakarthikeyan

அவசர தேவைக்கு வாகன அனுமதி பெற ஆர்.டி.ஓ., தாசில்தாரிடம் விண்ணப்பிக்கலாம் - கலெக்டர் விஜயகார்த்திகேயன்