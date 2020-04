மாவட்ட செய்திகள்

கோபியில் 1,800 குடும்பங்களை சேர்ந்த 7,500 பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர் + "||" + In Kobe, 7,500 people from 1,800 families were isolated

கோபியில் 1,800 குடும்பங்களை சேர்ந்த 7,500 பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர்