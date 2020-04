மாவட்ட செய்திகள்

தாளவாடி அருகே வனப்பகுதியில் திடீர் காட்டுத்தீ; 50 ஏக்கர் மரம், செடி, கொடிகள் எரிந்து நாசம் + "||" + Wildfire in the forest near Talawadi; 50 acres of trees, plants and vines burned

தாளவாடி அருகே வனப்பகுதியில் திடீர் காட்டுத்தீ; 50 ஏக்கர் மரம், செடி, கொடிகள் எரிந்து நாசம்