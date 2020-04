மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைக்காக தா.பழூர் பகுதியில் வீடு, வீடாக விவரங்கள் சேகரித்த மருத்துவ குழுவினர் + "||" + For corona prevention Residential House in Pallur The medical team that gathered the details

