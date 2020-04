மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பை தடுக்க கோட்டை பெருமாள் கோவிலில் சிறப்பு யாகம் + "||" + Corona virus and prevent damage to the special yajna Kotai Perumal temple

