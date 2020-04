மாவட்ட செய்திகள்

டெல்லி சென்று திரும்பிய 15 பேருக்கு கொரோனா தொற்று இல்லை - கலெக்டர் வீரராகவ ராவ் தகவல் + "||" + 15 people returning from Delhi have no coronary infection - Collector VeeraRaghava Rao Information

டெல்லி சென்று திரும்பிய 15 பேருக்கு கொரோனா தொற்று இல்லை - கலெக்டர் வீரராகவ ராவ் தகவல்