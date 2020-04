மாவட்ட செய்திகள்

ஜமாத் தலைவர்களுடன் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை குறித்த விழிப்புணர்வு கூட்டம் - கலெக்டர் சந்தீப் நந்தூரி தலைமையில் நடந்தது + "||" + With the leaders of the Jamaat Awareness Meeting on Coronation Prevention The event was chaired by Collector Sandeep Nanduri

ஜமாத் தலைவர்களுடன் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை குறித்த விழிப்புணர்வு கூட்டம் - கலெக்டர் சந்தீப் நந்தூரி தலைமையில் நடந்தது