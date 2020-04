மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்டவரின் குடியிருப்பு பகுதியில் 10 ஆயிரம் பேருக்கு மருத்துவ பரிசோதனை - திருப்பூர் மாநகராட்சி நடவடிக்கை + "||" + Medical check-up of 10 thousand people in the residential area of coronavirus - Tirupur Corporation

கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்டவரின் குடியிருப்பு பகுதியில் 10 ஆயிரம் பேருக்கு மருத்துவ பரிசோதனை - திருப்பூர் மாநகராட்சி நடவடிக்கை