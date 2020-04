மாவட்ட செய்திகள்

பங்குனி உத்திரத்தையொட்டி கோவில்களில் சிறப்பு பூஜை: பக்தர்கள் இன்றி நடந்தது + "||" + Special Pooja in Temples on Panguni Uttaram: It happened without devotees

பங்குனி உத்திரத்தையொட்டி கோவில்களில் சிறப்பு பூஜை: பக்தர்கள் இன்றி நடந்தது