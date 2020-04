மாவட்ட செய்திகள்

சென்னிமலை, அம்மாபேட்டை பகுதியில் சூறாவளிக்காற்றுடன் பலத்த மழை - ஆயிரக்கணக்கான வாழைகள் சாய்ந்தன + "||" + Chennimalai, ammapettai storm winds and heavy rains in the area - thousands of banyan trees damaged

