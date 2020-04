மாவட்ட செய்திகள்

டெல்லியில் இருந்து விருதுநகர் திரும்பியவர்களுடன் ரெயிலில் வந்த 45 பேரை கண்டறிய நடவடிக்கை - மருத்துவ பரிசோதனை செய்யவும் ஏற்பாடு + "||" + Steps to find 45 persons who arrived by train from Virudhunagar from Delhi

டெல்லியில் இருந்து விருதுநகர் திரும்பியவர்களுடன் ரெயிலில் வந்த 45 பேரை கண்டறிய நடவடிக்கை - மருத்துவ பரிசோதனை செய்யவும் ஏற்பாடு