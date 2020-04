மாவட்ட செய்திகள்

உணவுப்பொருட்கள் வழங்கக்கோரி கலெக்டர் அலுவலகத்துக்கு மனு கொடுக்க வந்த வடமாநில தொழிலாளர்கள். + "||" + Northern Territory workers who have petitioned the Collector's Office for food supplies.

உணவுப்பொருட்கள் வழங்கக்கோரி கலெக்டர் அலுவலகத்துக்கு மனு கொடுக்க வந்த வடமாநில தொழிலாளர்கள்.