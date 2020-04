மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டியத்தில் 10-ம் வகுப்பு புவியியல் தேர்வு ரத்து - 9, 11-ம் வகுப்பு தேர்வுகளும் கிடையாது என அறிவிப்பு + "||" + In Maharashtra 10th Class Geography Exam canceled 9th and 11th grade exams There is no

மராட்டியத்தில் 10-ம் வகுப்பு புவியியல் தேர்வு ரத்து - 9, 11-ம் வகுப்பு தேர்வுகளும் கிடையாது என அறிவிப்பு