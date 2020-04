மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டியத்தில் கொரோனா பாதித்தவர்கள் எண்ணிக்கை 2 ஆயிரத்தை எட்டியது - 149 பேர் உயிரிழப்பு + "||" + In Maharashtra The number of people affected by the corona Reached 2 thousand 149 people killed

மராட்டியத்தில் கொரோனா பாதித்தவர்கள் எண்ணிக்கை 2 ஆயிரத்தை எட்டியது - 149 பேர் உயிரிழப்பு