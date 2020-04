மாவட்ட செய்திகள்

தாராபுரம் அருகே ஊரடங்கை மீறி சாலையில் சுற்றித்திரிந்த 80 பேர் மீது வழக்கு - 70 இருசக்கர வாகனங்கள் பறிமுதல் + "||" + Case against 80 persons who were traveling on a road near Tarapuram - 70 Motorcycles seized

தாராபுரம் அருகே ஊரடங்கை மீறி சாலையில் சுற்றித்திரிந்த 80 பேர் மீது வழக்கு - 70 இருசக்கர வாகனங்கள் பறிமுதல்