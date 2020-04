மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை மாவட்டத்தில் வீடு, உணவு இல்லாமல் தவிப்பவர்களுக்கு உதவிட தொலைபேசி எண் அறிமுகம் - கலெக்டர் ஷில்பா தகவல் + "||" + In Tirunelveli district For those who are homeless and without food Introduction to the phone number for help Collector Shilpa Information

நெல்லை மாவட்டத்தில் வீடு, உணவு இல்லாமல் தவிப்பவர்களுக்கு உதவிட தொலைபேசி எண் அறிமுகம் - கலெக்டர் ஷில்பா தகவல்