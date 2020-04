மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில் கர்ப்பிணிக்கு பரிசோதனை செய்ய மறுப்பு: டாக்டர் மீது கலெக்டரிடம் புகார் + "||" + Refusal to get pregnant in Salem: Report to the Collector on the Doctor

சேலத்தில் கர்ப்பிணிக்கு பரிசோதனை செய்ய மறுப்பு: டாக்டர் மீது கலெக்டரிடம் புகார்