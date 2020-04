மாவட்ட செய்திகள்

சேலம், மேட்டூரில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட டெல்லி மாநாட்டில் பங்கேற்றவர்கள் உள்பட 22 பேர் விடுவிப்பு + "||" + 22 freed, including attendees of an isolated Delhi conference in Salem, Mettur

சேலம், மேட்டூரில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட டெல்லி மாநாட்டில் பங்கேற்றவர்கள் உள்பட 22 பேர் விடுவிப்பு