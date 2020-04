மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட மண்டபம், ஆனந்தூர் பகுதிகளில் கலெக்டர் ஆய்வு + "||" + Coronavirus infection confirmed In the Mandapam and Anandur areas - Collector's Study

கொரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட மண்டபம், ஆனந்தூர் பகுதிகளில் கலெக்டர் ஆய்வு