பள்ளிகளில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள்; பெங்களூருவில் கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் மதிய உணவு திட்டம் - மாநகராட்சி பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு + "||" + Surveillance cameras in schools For college students in Bangalore Lunch Program Announcement of Municipal Budget

