மும்பையில் புதிதாக 355 பேருக்கு தொற்று: மராட்டியத்தில் கொரோனா பாதிப்பு 5 ஆயிரத்தை தாண்டியது - 251 பேர் பலி

மாவட்ட செய்திகள்

மும்பையில் புதிதாக 355 பேருக்கு தொற்று: மராட்டியத்தில் கொரோனா பாதிப்பு 5 ஆயிரத்தை தாண்டியது - 251 பேர் பலி

355 new infections in Mumbai Corona effect in Maharashtra Exceeded 5 thousand 251 killed

