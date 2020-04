மாவட்ட செய்திகள்

தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தால் கைது - கலெக்டர் வினய் எச்சரிக்கை + "||" + Arrested if they leave home in isolated areas - Collector Vinay Warning

