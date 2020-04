மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பரவாமல் தடுக்க பொதுமக்கள் அரசின் அறிவுரைகளை பின்பற்ற வேண்டும் - கலெக்டர் வேண்டுகோள் + "||" + The public should follow the government's instructions to prevent the spread of the corona virus - the Collector's request

