மாவட்ட செய்திகள்

கடந்த ஓராண்டில் கடல் நீரோட்ட வேகத்தால் தனுஷ்கோடி நில அமைப்பில் மாற்றம் + "||" + Dhanushkodi land system change due to sea velocity over the past year

கடந்த ஓராண்டில் கடல் நீரோட்ட வேகத்தால் தனுஷ்கோடி நில அமைப்பில் மாற்றம்