மாவட்ட செய்திகள்

நோயாளிகளுக்கு பிளாஸ்மா தெரபி சிகிச்சை தொடக்கம்: கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையில் புதிய மைல்கல் - மருத்துவ கல்வி மந்திரி சுதாகர் பேட்டி + "||" + Initiation of plasma therapy therapy for patients New milestone in Corona prevention Interview with Sudhakar, Minister of Medical Education

நோயாளிகளுக்கு பிளாஸ்மா தெரபி சிகிச்சை தொடக்கம்: கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையில் புதிய மைல்கல் - மருத்துவ கல்வி மந்திரி சுதாகர் பேட்டி