மாவட்ட செய்திகள்

கெருகம்பாக்கத்தில் மின் கம்பி அறுந்து விழுந்து 40 ஆடுகள் பலி + "||" + In kerukampakkat The electric wire is chopped 40 goats killed

கெருகம்பாக்கத்தில் மின் கம்பி அறுந்து விழுந்து 40 ஆடுகள் பலி