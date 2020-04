மாவட்ட செய்திகள்

வானூர், மரக்காணம், கண்டமங்கலம் பகுதிகளில் முழு ஊரடங்கால் வெறிச்சோடிய சாலைகள் + "||" + Wanur, Marakkanam and Kandamangalam areas are full of winding roads

