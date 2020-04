மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கை மீறி திறக்கப்பட்ட ஜவுளி கடைக்கு ‘சீல்’ வைப்பு + "||" + Deposits of textile shop opened in defiance of curfew

ஊரடங்கை மீறி திறக்கப்பட்ட ஜவுளி கடைக்கு ‘சீல்’ வைப்பு